Vialidad Provincial realiza trabajos para reabrir la RN 12 en cercanías a Itá Ibaté

El equipo de la Dirección de Vialidad Provincial, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos este miércoles se trasladó a las inmediaciones del km 1.187, en cercanías a Itá Ibaté para realizar de inmediato trabajos sobre la Ruta Nacional Nº 12, actualmente cerrada debido al socavón registrado en una alcantarilla. Una vez finalizadas las obras, la rehabilitación de la circulación estará a cargo de Vialidad Nacional.

Así, el presidente de la Dirección de Vialidad Provincial, Luis Cardoso estimó que «si el tiempo acompaña, las obras de reparación estarían culminando el sábado» y a la vez, precisó que algunas de las tareas que se llevan adelante consisten en reparar la filtración de agua que afecta la loza de la alcantarilla, mediante la inyección de arena cemento y la protección hidráulica con piedra de primera voladura aguas arriba y aguas abajo. “Creemos que es prioritario que se solucione el problema” ya que la artería provoca complicaciones y desvíos en la circulación dentro de la provincia.

Cabe mencionar que estas acciones fueron encomendadas por el gobernador Gustavo Valdés y se llevan adelante mediante recursos provinciales, según precisó Cardoso, quien además detalló cuales son las tareas que se realizan en la zona en pos de agilizar las tareas para rehabilitar la circulación sobre la ruta nacional. “Lo que se va a hacer es cortar el escurrimiento del agua para poder trabajar en seco” y “después se va a hacer un RDC, que es una arena cemento para sellar toda la filtración que había en seco entre la alcantarilla, el hormigón y el suelo del núcleo”, remarcó.

A su vez, indicó que “finalmente se va a poner piedra de voladura aguas abajo para frenar la retroerosión y aguas arriba para frenar la velocidad y la energía para bajar la energía del escurrimiento del agua”.

Para concluir, Cardoso precisó que la habilitación de la RN 12 será “por orden de Vialidad Nacional y de la empresa de corredores viales, que es la empresa consignataria” y “nosotros -haciendo referencia a la entidad provincial que encabeza- analizaremos técnicamente la situación”, subrayó.