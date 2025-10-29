DESTACADO

Liberaron a funcionarios detenidos por presuntos hechos de corrupción

Ayer recuperaron la libertad los dos funcionarios municipales que se desempeñaban en el área de Obras Públicas, detenidos hace más de un mes, tras descubrirse un intento de venta de una máquina vial. El aparato fue hallado en la provincia de Buenos Aires y restituido al municipio correntino. Ambos imputados tienen una prohibición de acercamiento de 200 metros, al corralón municipal.

En el día de la fecha, en la audiencia celebrada en la ciudad de Mercedes, la jueza de garantías resolvió ordenar la inmediata libertad de Eduardo Gómez y Alberto Casal.

El trámite se completó luego de escuchar a las partes y ante el pedido del fiscal de Mercedes y del abogado defensor de ambos, y en base de la argumentación de este último.

Se decidió la morigeración de la medida de coerción y el cese de la Prisión Preventiva. Teniendo como obligación presentarse una vez al mes a la Fiscalía, y la prohibición de acercarse a menos de 200 metros del Organismo de Obras Públicas de Mercedes. Ambos continúan imputados.

