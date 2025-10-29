Liberaron a funcionarios detenidos por presuntos hechos de corrupción

En el día de la fecha, en la audiencia celebrada en la ciudad de Mercedes, la jueza de garantías resolvió ordenar la inmediata libertad de Eduardo Gómez y Alberto Casal.

El trámite se completó luego de escuchar a las partes y ante el pedido del fiscal de Mercedes y del abogado defensor de ambos, y en base de la argumentación de este último.

Se decidió la morigeración de la medida de coerción y el cese de la Prisión Preventiva. Teniendo como obligación presentarse una vez al mes a la Fiscalía, y la prohibición de acercarse a menos de 200 metros del Organismo de Obras Públicas de Mercedes. Ambos continúan imputados.