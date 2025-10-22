Flamengo vs. Racing por las semifinales de la Copa Libertadores: horario, formaciones y cómo ver en vivo

La expectativa es altísima para Avellaneda y el fútbol argentino en general, con la visita de este miércoles de Racing a Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

El partido se juega este miércoles desde las 21.30 horas en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, con arbitraje de Jesús Valenzuela Sáez y televisación de Telefe, Fox Sports y Disney+.

La delegación de la «Academia» llegó a Río por la tarde de este martes y quedó alojada en el hotel Windsor de Tijuca. Este miércoles busca un buen resultado rumbo a la revancha de la próxima semana en el Cilindro, con el sueño de volver a la final de la Copa.

Por el lado del conjunto argentino, que llega a esta instancia tras eliminar a Peñarol y Vélez, el entrenador Gustavo Costas pone lo mejor a disposición, con dos dudas: si arriesga o no a Santiago Sosa, que llega con molestias; y al tercer delantero, con Duván Vergara y Tomás Conechny pujando por ese lugar.

El equipo de Avellaneda llega en alza, al menos en el plano local, ya que tras la eliminación de la Copa Argentina en el clásico ante River, acumula tres partidos sin derrotas por el Torneo Clausura, con dos victorias consecutivas.

Enfrente está el poderoso Flamengo, siempre candidato y con un súper equipo, que tras una irregular fase de grupos en la que finalizó segundo por detrás de Liga de Quito, sacó de competencia a Inter de Porto Alegre en octavos y a Estudiantes de La Plata en cuartos.

El «Mengao» viene envalentonado tras una buena victoria ante Palmeiras. Buscará hacerse fuerte de local en el mítico Maracaná, donde por momentos bailó al «Pincha» en la pasada serie.

Formaciones de Flamengo vs. Racing por la Copa Libertadores

Flamengo: Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Datos de Flamengo vs. Racing

Hora: 21:30

TV: Fox Sports

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

VAR: Carlos Orbe (ECU)

Estadio: Maracaná