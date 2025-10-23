Se Espera un Fin de Semana con Lluvias y Tormentas para Mercedes

Se anticipa un abrupto cambio en las condiciones climáticas para Mercedes, con la llegada de tormentas y lluvias intensas a partir de las próximas horas del jueves, extendiéndose hasta el sábado por la mañana. Las autoridades meteorológicas han emitido advertencias, instando a la población a tomar precauciones.

El detalle del pronóstico indica un jueves inestable:

Jueves 23 de Octubre (Hoy): La jornada comenzará con condiciones de lluvia débil y probabilidad de precipitaciones del 35% durante el día, con una máxima de $28^\circ\text{C}$ . La inestabilidad aumenta hacia la noche con probabilidad de lluvias leves.

El viernes y el sábado serán los días más críticos:

Viernes 24 de Octubre: Se espera un día con un clima agobiante, con una máxima que podría alcanzar los $32^\circ\text{C}$ . La gran preocupación es la noche, donde se pronostica un 75% de probabilidad de lluvia fuerte, con riesgo de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Se espera un día con un clima agobiante, con una máxima que podría alcanzar los . La gran preocupación es la noche, donde se pronostica un fuerte, con riesgo de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Sábado 25 de Octubre: El día se presentará con un 85% de probabilidad de lluvia durante la mañana y el mediodía, lo que podría generar importante acumulación de agua. En paralelo, se producirá un marcado descenso de la temperatura, con una máxima de solo $24^\circ\text{C}$ y una mínima de $14^\circ\text{C}$ .

Mejora a partir del domingo: