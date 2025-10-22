Valdés inauguró las obras de ampliación en la Escuela Especial N°2 de Goya

En el edificio se construyeron rampas, se instaló un ascensor y realizaron reparaciones en veredas, techos, talleres y patio de juegos. Además se ampliaron los accesos, el salón de usos múltiples, aulas, sanitarios y el Centro de Recursos Multimediales y Pedagógicos (CRPM). El Gobierno también se encargó de dotar a la institución con la totalidad de mobiliario escolar y de oficina, útiles, juegos didácticos y una PC con impresora.

El gobernador Valdés afirmó que el Estado invirtió «cerca de 1500 millones de pesos de los correntinos» en el proyecto, que consideró fundamental. Reconoció que la obra «llevó tiempo» y que la escuela estuvo tres años funcionando en un lugar alquilado, pero celebró que, con la mudanza, la institución tiene un edificio propio.

Se reacondicionaron 1620 metros cuadrados y se sumaron 280 metros cuadrados nuevos. «Tenemos uno de los edificios más lindos y más preciosos de la provincia de Corrientes en materia educativa», aseveró.

El gobernador subrayó la importancia de la educación especial, señalando que el Estado debe «integrarse» e «invertir y poner máximo cuidado» en estas cuestiones. «Hablamos de derechos, y poder tener el derecho a la educación lo tiene cualquier ser humano», afirmó, destacando que estas obras contribuyen a vivir en una comunidad mejor.

Valdés aprovechó la ocasión para agradecer a los docentes por su «vocación de servicio» y el «amor que depositan todos los días en cada uno de estos niños», lo que «hace a la diferencia en la educación y el compromiso social que tenemos todos como Estado». Finalmente, agradeció a los obreros y llamó a «seguir trabajando para seguir integrando, para seguir incluyendo, por un mundo mejor».

Intendente Hormaechea

Al tomar la palabra, el intendente Mariano Hormaechea recordó el proceso previo a la remodelación del edificio y destacó la decisión del gobernador Gustavo Valdés de garantizar la continuidad de las clases durante las obras, trasladando temporalmente la institución a otro espacio. «Fue una decisión muy importante para esta escuela histórica y tan significativa para nuestra ciudad», señaló.

El jefe comunal también agradeció el compromiso y la vocación de las docentes, «que educan con pasión, esfuerzo y dedicación, especialmente en un ámbito que requiere tanto amor».