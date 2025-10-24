El 7 de noviembre habrá boxeo en el Polideportivo Municipal

La Intendente Juanita Gauto mantuvo una reunión con el Sr. Antonio “Gringo” Medina, quien brindó detalles sobre el evento de boxeo que se llevará a cabo el 7 de noviembre en el Polideportivo Municipal, con el acompañamiento del Gobierno Municipal.

Durante el encuentro, “Gringo” Medina agradeció a la Intendente por el apoyo recibido para la finalización de su ring propio, que será utilizado en este y en futuros eventos deportivos.