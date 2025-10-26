Invitan a los niños a participar del evento “Ángeles Somos”

La Dirección de Cultura del Gobierno Municipal invita a todos los niños a participar del evento “Ángeles Somos”, que se realizará el sábado 1° de noviembre, a partir de las 16:30 hs, en la Plaza 25 de Mayo.



Inscripciones:

Oficina de la Dirección de Cultura (Caá Guazú y José María Gómez)

O enviando un mensaje al 3773-430572



Requisitos:

• Vestir de angelitos

• Edad: 0 a 7 años



¡Sigamos manteniendo vivas nuestras tradiciones! ¡Los esperamos para compartir esta hermosa jornada familiar