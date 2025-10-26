DESTACADO

«Vamos Corrientes» se impuso en un elección ajustada por las Tres Bancas Nacionales en disputa

La alianza gobernante provincial, Vamos Corrientes, se estaría alzando con la victoria en las elecciones de este domingo, en una jornada que definió la distribución de tres bancas a nivel nacional.

Según los primeros informes, el escrutinio arroja una victoria para la lista oficialista, aunque la diferencia con el segundo fue muy estrecha. Los resultados preliminares indican que la distribución de los tres escaños en juego se repartiría de la siguiente manera: una banca para Vamos Corrientes, una para La Libertad Avanza y una para Fuerza Patria.

 

