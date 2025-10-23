Rohner cerró su campaña en Esquina con fuerte apoyo de Valdés y el compromiso de cambiar el municipio junto al Gobierno provincial

La alianza Vamos Corrientes realizó este miércoles en la ciudad de Esquina un multitudinario acto como cierre de campaña para las elecciones de este domingo en la que en este municipio se elegirán autoridades locales además de diputados nacionales como en toda la provincia. En la ocasión, el líder de la alianza oficialista, el gobernador y senador provincial electo Gustavo Valdés, al igual que el intendente de Ituzaingó y gobernador electo, Juan Pablo Valdés, ratificaron su apoyo a la fórmula de Arnoldo Rohner y Walter Vallone para la intendencia, garantizando trabajo en conjunto para mejorar la infraestructura urbana, la industria y el turismo de la localidad. Mientras que remarcaron la necesidad de que los representantes de Corrientes en el Congreso defiendan a su provincia y no al centralismo de Buenos Aires.

El masivo encuentro tuvo lugar por la noche en la intersección de las calles Mitre y Lamela, reuniendo a militantes, dirigentes y vecinos que se sumaron para respaldar a la fórmula local de la alianza gobernante en la provincia. Allí también se destacó el compromiso de los candidatos a diputados nacionales de Vamos Corrientes, Diógenes Gonzáles, Práxedes Lopez y Carlos Hernández, con la defensa de los intereses de los correntinos en el Congreso en pos del desarrollo de la provincia. Así fue que remarcaron la importancia de seguir consolidando un proyecto de gestión basado en el trabajo conjunto, la transparencia y el progreso. “Vamos a seguir construyendo el futuro con el esfuerzo de todos los esquinenes y correntinos”, sostuvo el mandatario provincial. El acto cerró con un fuerte mensaje de unidad y optimismo de cara a los próximos comicios, reafirmando la presencia territorial de Vamos Corrientes en cada rincón de la provincia.

Gustavo Valdés

El actual mandatario provincial, Gustavo Valdés, cerró el acto con un balance de sus ocho años de gestión y un fuerte respaldo a los candidatos locales. “Para mí esto implica un cierre, en un acto de campaña, el último como gobernador, fueron ocho años de trabajo intenso, donde nos comprometimos a trabajar arduamente, y lo hicimos”, expresó. Valdés destacó los avances en educación, infraestructura y desarrollo industrial. “Hicimos una fuerte apuesta a la educación, porque es fundamental. Los que vivimos en el interior muchas veces no tuvimos oportunidades, pero con educación sí. En estos ocho años hicimos 175 escuelas y refaccionamos más de 800”, subrayó.

También recordó los desafíos de la pandemia y la creación de la plataforma educativa provincial que permitió garantizar la continuidad pedagógica. “Hoy podemos decir que todos los alumnos de secundaria tienen computadoras, plataformas digitales, internet y acceso al conocimiento”, señaló.

En materia productiva, el Gobernador remarcó que la industrialización y el turismo son ejes estratégicos. “El único camino para avanzar son los parques industriales. Hicimos 18, pero tenemos que seguir industrializando la madera, el arroz y la carne”, explicó. Añadió que actualmente “Corrientes produce más de 1,3 millones de terneros por año” y que se están construyendo seis nuevos frigoríficos con una inversión cercana a 7 mil millones de pesos.

Además, defendió el potencial turístico de la provincia: “Recuperamos el Iberá, implantamos animales y hoy Corrientes es una tierra bendita que no la tiene nadie”.

Sobre el proceso electoral, Valdés llamó a respaldar a los candidatos de Vamos Corrientes. “En estas elecciones tenemos que poner a Arnoldo como intendente. Quiero que digamos que ganamos con Vamos Corrientes, que Arnoldo Rhoner es el nuevo intendente de Esquina y que pusimos la mayor cantidad de concejales”, afirmó.

También pidió enviar representantes firmes al Congreso Nacional: “Los correntinos no nos doblamos. Tenemos que mandar diputados que peleen por nuestros derechos, por la tercera edad, por la discapacidad, por las regalías de Yacyretá y Salto Grande. Queremos industria, educación y trabajo, pero no que se lleven nuestro esfuerzo”.

Juan Pablo Valdés

Por su parte, el gobernador electo Juan Pablo Valdés destacó el cierre de campaña como “un momento importante para Esquina” y llamó a los vecinos a acompañar a los candidatos locales. “Tengo que pedirles que les den la oportunidad a Arnoldo y a Walter. Esto es como el sueño que yo tenía en Ituzaingó, de hacer un lugar mejor”, expresó.

Valdés resaltó la fórmula municipal y el trabajo territorial realizado durante la campaña: “Para que una gestión sea exitosa hay que tener una buena fórmula como la de Arnoldo y Walter. Ellos hablaron con cada vecino y saben lo que necesitan”.

En relación a las elecciones nacionales, el mandatario electo remarcó: “Los correntinos tenemos que mandar a la Nación a gente que pelee por nosotros, que defienda nuestros derechos y no se olvide de Corrientes”.

Finalmente, enfatizó el mensaje político del espacio oficialista: “Este domingo nos jugamos una difícil, pero hay dos caminos: uno no conduce a nada, y el otro es el de Vamos Corrientes. En ese hay que poner la X de la transformación. Vamos Esquina, vamos Corrientes, y vamos a ganar”.

Arnoldo Rhoner

Al tomar la palabra el candidato a intendente de Esquina por Vamos Corrientes, Arnoldo Rhoner, hizo hincapié en la necesidad de “trabajo, sensibilidad social y compromiso con la gente”. “Queremos una Esquina de gente que trabaja y le va bien. Vamos a trabajar de la mano de la Provincia, porque tenemos el mejor equipo para salir adelante”, aseguró.

Rohner planteó, además, la necesidad de resolver problemas estructurales. “Hace años no tenemos viviendas porque el gobierno actual firmó con Nación y no con la Provincia. Nosotros vamos a firmar con el INVICO para dar soluciones a las viviendas precarias”, explicó.

En su discurso también remarcó la importancia de fortalecer el sistema de salud local. “El centro asistencial lo vamos a tener abierto siempre, para solucionar los problemas de la gente”, prometió.

El candidato evocó la figura de su padre y la historia de la localidad: “Hoy leí un reportaje que le hicieron a mi padre en el 74, donde decía que Esquina iba a salir adelante con industria, turismo y producción. De ahí aprendí yo, porque creo que todos juntos vamos a salir adelante”.

Con un mensaje de unidad, cerró su discurso apelando al acompañamiento ciudadano: “No me gusta pedir el voto, pero es fundamental que este domingo nos vaya bien. Este es el equipo que les va a abrir las puertas. Les pido que nos acompañen, no se van a arrepentir. Vamos Esquina, y vamos Corrientes”.

Walter Vallone

En tanto, el candidato a viceintendente de Esquina, Walter Vallone brindó su cálido agradecimiento a la alianza y a su familia «por el apoyo en un proyecto de transformación de la ciudad».

En ese sentido, se comprometió a resolver problemas en la localidad y a realizar obras importantes y por ello, instó a los vecinos a trabajar y confiar en el proyecto provincial y municipal.

Candidatos a diputados Nacionales

La candidata en segundo lugar, Práxedes López sostuvo que «venimos a acompañar a los candidatos de Esquina en este gran cierre» y a la vez, indicó que «serán dos urnas y le pedimos que desde el lugar que me toca levantemos la bandera de la educación pública».

Por ello, López destacó que “nosotros tenemos un desafío de mirar el presupuesto nacional» ya que » tenemos que trabajar fuertemente para que ningún recurso que le corresponde a la provincia sea mezquino» y agregó que » ahí vamos a estar defendiendo la educación pública, la salud, la discapacidad» pero «también vamos a estar acompañando a todas las mujeres», subrayó.

«Venimos a acompañar al equipo de Arnoldo y Walter donde vemos las ganas que tienen, el deseo, ese brillo en los ojos, de trabajar juntos», comenzó diciendo por su parte el primer candidato a diputado nacional, Diógenes González e insistió que «este es el equipo que va a transformar Esquina». A su vez, ratificó que junto a los candidatos que completan la lista apuestan a brindar apoyo a los intendentes de cada ciudad de la provincia.

Por otro lado, González insistió en que el objetivo al llegar al Congreso será «trabajar por nuestra provincia» y «lo vamos a hacer porque tenemos un líder político que nos muestra el camino, como es Gustavo», resaltó.»Los correntinos marcamos muchas cosas en la historia, y nos vamos a juntar con otras provincias a defender nuestros derechos y vamos a progresar», destacó para concluir haciendo hincapié al trabajo que buscan plasmar a futuro.

Finalmente, Carlos Hernández remarcó la importancia de votar por los candidatos de Vamos Corrientes, representados por Gustavo Valdés y Juan Pablo Valdés, porque «estás figuras enfatizan los valores del trabajo, el mérito y la educación».

En esa línea, Hernández expresó que «junto a Diógenes y Práxedes, dos personas trabajadoras y comprometidas con el desarrollo de la provincia vamos a trabajar por un futuro industrializado y el progreso necesario para mejorar la realidad de la comunidad y la provincia de Corrientes».

Candidatos a concejales

Por su parte, los candidatos a concejales María José Pellegrini y Horacio Esquenon remarcaron la importancia de apostar por el trabajo mancomunado junto al municipio y resaltaron que «vamos a seguir apostando por la alianza ganadora».