Allanaron la casa de Espert en la causa de presunto lavado de dinero

Por orden del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, efectivos de la Policía Federal Argentina allanaron este jueves el domicilio del diputado nacional José Luis Espert, ubicado en la localidad bonaerense de Beccar, y su despacho en el Congreso de la Nación. Los operativos se realizaron en el marco de una causa por presunto lavado de dinero, iniciada a raíz de una denuncia presentada por Juan Grabois.

El caso investiga una transferencia de 200.000 dólares que el empresario Federico “Fred” Machado, procesado por narcotráfico en los Estados Unidos, habría realizado al legislador libertario. La pesquisa está bajo secreto de sumario y a cargo del fiscal federal Federico Domínguez.

Según trascendió, el propio Espert recibió a los agentes en su vivienda, acompañado por sus abogados, y entregó un teléfono celular que quedó secuestrado para su peritaje. En simultáneo, personal judicial ingresó a su oficina parlamentaria, donde se aseguraron equipos informáticos y documentación.

La denuncia de Grabois sostiene que el dinero podría provenir de una organización criminal juzgada en Texas y que los fondos transferidos a Espert serían parte de una maniobra de lavado de activos, delito contemplado en el artículo 303 del Código Penal. El nombre del diputado apareció mencionado en registros del Bank of America y en documentación presentada como prueba en el juicio contra Debra Mercer-Erwin, socia de Machado.

En un video difundido semanas atrás, Espert explicó que el pago respondía a “una consultoría económica” solicitada por una firma vinculada a Machado, Minas del Pueblo de Guatemala, que lo habría contratado por un millón de dólares para asesorar en la reestructuración de su deuda. “Machado me dijo que una empresa minera necesitaba de mis servicios como economista. Los 200.000 dólares fueron un adelanto de ese contrato”, afirmó.

Sin embargo, según el avance de la causa, el trabajo nunca se concretó. En un reciente allanamiento a la casa donde Machado cumplía prisión domiciliaria en Viedma, los investigadores encontraron el contrato completo que confirmaría el acuerdo con el diputado.

En paralelo, la Cámara de Diputados autorizó el procedimiento en el despacho de Espert, cumpliendo con el protocolo requerido por sus fueros parlamentarios. Desde la madrugada, la oficina permanecía clausurada y bajo custodia.

El diputado de La Libertad Avanza se encuentra actualmente de licencia y renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, además de retirar su candidatura electoral prevista para el 26 de octubre, mientras avanza la investigación judicial en su contra.