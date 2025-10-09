Valdés participó de la reunión de Provincias Unidas en Jujuy

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, participó este jueves del nuevo encuentro de Provincias Unidas en la provincia de Jujuy, junto a sus pares Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Martín Llaryora (Córdoba).

Durante la jornada, los gobernadores recorrieron el Parque Solar El Pongo y la Zona Franca de Perico, donde mantuvieron una reunión con empresarios mineros. Luego brindaron discursos en un acto encabezado por Sadir, con la presencia de la ministra de Ambiente jujeña, María Inés Zigarán, y Schiaretti.

“Junto a los Gobernadores de Provincias Unidas recorrimos el Parque Solar El Pongo, en Jujuy, un proyecto que refleja cómo la energía limpia y la innovación impulsan el desarrollo, generan trabajo y nuevas oportunidades para el futuro del país. El interior de la Argentina tiene un gran potencial y es un verdadero ejemplo de producción y crecimiento”, expresó Valdés en sus redes sociales.

También se sumó el ex mandatario cordobés Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional por el mismo espacio, y el electo gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés.