El gesto de Riquelme hacia Russo al contratarlo como DT de Boca

La muerte de Miguel Ángel Russo conmovió al fútbol argentino. En medio de los homenajes, el periodista Diego Fucks recordó en el programa F90 de ESPN el gesto que tuvo Juan Román Riquelme al convocar al técnico para su último ciclo en Boca Juniors, a pesar de su delicado estado de salud.

“Estuvo muy generoso con Russo en este último tramo, porque los dos sabían cuando empezaron el vínculo que esto iba a pasar en algún momento. Lo sabía Miguel y Román. Y Román le dijo: ‘Bueno, dale, vamos hasta donde lleguemos’. Y me parece un acto de generosidad eso”, relató Fucks durante la transmisión.

El periodista, amigo personal del entrenador, reveló además la frase que Russo le habría dicho a Riquelme antes de asumir su tercer ciclo en el club:

“Si me va a pasar, que me pase siendo técnico de Boca”.

A través de un hilo en su cuenta de X (ex Twitter), Fucks amplió: “Miguel ya no estaba bien cuando terminó con San Lorenzo. Román sabía y le preguntó por su estado. ‘Las cosas no están bien, pero si me va a pasar algo, que sea siendo el DT de Boca’. Román accedió inmediatamente, sin dudar en cumplir el deseo de su amigo/padre”.

“Fue un acto de amor de Riquelme. Ambos tienen un vínculo muy sólido desde los días gloriosos de 2007, y eso expresó el abrazo final del 27 de septiembre en la casa de Miguel. Sabían que el final estaba cerca y decidieron transitarlo juntos”, añadió.

Durante el programa, Sebastián Vignolo destacó la cercanía entre Fucks y Russo, mientras que el presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, recordó las cenas compartidas entre el DT, el periodista y otros colegas: “El Chavo permanentemente estaba en esa mesa”.

Russo falleció el miércoles 8 de octubre, a los 69 años, en su casa. Fue velado en La Bombonera, donde miles de hinchas y figuras del fútbol se acercaron a despedirlo, entre ellos Riquelme, Marcelo Delgado y Raúl Cascini.

Entre las múltiples muestras de respeto, se destacó el gesto de River Plate, que realizó un minuto de silencio en Ezeiza y envió una corona de flores azules y amarillas al estadio de Boca.

“River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, y acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”, publicó el club en sus redes oficiales.