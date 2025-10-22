Misiones: Prefectura incautó casi 200 kilos de droga

Personal de la Prefectura Naval Argentina detuvo el ingreso al país de casi 200 kilos de estupefacientes con la ayuda de «Mara», un perro detector de narcóticos, como resultado de tareas de investigación a la altura del kilómetro 1614,5 del río Paraná en Santa Ana, Misiones.

En base a información recolectada sobre un posible ingreso de droga, los efectivos de la Fuerza desplegaron un operativo de observación en puntos estratégicos del río Paraná. Durante la vigilancia, detectaron el cruce transversal de una embarcación artesanal de madera que partió desde la costa paraguaya y embicó en territorio argentino, regresando poco después hacia el vecino país.

Ante la sospecha de una maniobra ilícita, la Autoridad Marítima argentina se dirigió al lugar y efectuó un rastrillaje en la zona donde se descubrió, ocultos entre la densa vegetación, 21 bultos abandonados, todos con características compatibles con el transporte de sustancias ilegales. El pesaje total superó los 199 kilogramos con un valor en el mercado ilegal superior a los 754 millones de pesos argentinos.

Interviene en la causa la Fiscalía Federal N.º 2 de Posadas, a cargo de la Dra. Silvina Gutiérrez.