Nacionales

ANSES: ¿Quiénes cobran este 15 de octubre?

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 15/10/2025
0 35 Menos de un minuto

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,88 por ciento.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 5 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 5.

 

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 3.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos concluidos en y 7.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 15/10/2025
0 35 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Atención: cuándo es el próximo feriado del año 2025 en Argentina

13/10/2025

Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: el motivo y su agenda con Donald Trump

13/10/2025

Fin de semana largo: viajaron 1,44 millones de turistas el fin de semana y gastaron $ 262.627 millones

13/10/2025

Quién es el único detenido por el crimen de Daiana Mendieta en Entre Ríos

09/10/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba