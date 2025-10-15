Locales

Cortes de energía en Mercedes y otras localidades de Corrientes

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informa que con motivo de realizar mejoras en el servicio, por lo cual se interrumpirá el suministro de energía eléctrica en la ciudad Capital, Sauce, Mercedes, y Virasoro, este martes 14 en sus respectivos horarios programados.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 15/10/2025
0 33 1 minuto de lectura

En Mercedes realizarán habilitación de Línea doble terna, por lo cual se interrumpirá el suministro de energía eléctrica en la localidad de Mercedes, este martes 14 de 10:00 a 14:00 hs, por Copra, Molinos Libres, y por Ruta N° 132.

En Capital se ejecutarán tareas de mantenimiento de equipos de Media Tensión este martes 14 de 08:00 a 10:00 hs, por zona del Club Boca Unidos Center.

Mientras que en Sauce, harán mantenimiento de una Subestación Transformadora Aérea, este martes 14 de 13:00 a 17:00 hs, en los barrios Centro, San Cayetano, Santa Rosa, Pje. Poñi, Basural y lugares cercanos.

Por último, en Virasoro se ejecutará mantenimiento de equipos de Media Tensión, este martes 14 de 07:00 a 08:00 hs, en los barrios Centro, 202 Viviendas, y zonas de influencia.

 

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 15/10/2025
0 33 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

CITACIÓN A HEREDEROS Y ACREEDORES EN LA SUCESIÓN DE DIDÓN WEBER LEZCANO Y DORA ELIZABETH LEZCANO

14/10/2025

Apoyan proyecto vial del Colegio San Carlos

14/10/2025

Día de la Madre: tres días con 40% de ahorro y cuotas sin interés para celebrar a mamá

14/10/2025

Goleada de Comu y buenos partidos en la Ida de los cuartos de la Liga Mercedeña

13/10/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba