Cortes de energía en Mercedes y otras localidades de Corrientes

En Mercedes realizarán habilitación de Línea doble terna, por lo cual se interrumpirá el suministro de energía eléctrica en la localidad de Mercedes, este martes 14 de 10:00 a 14:00 hs, por Copra, Molinos Libres, y por Ruta N° 132.

En Capital se ejecutarán tareas de mantenimiento de equipos de Media Tensión este martes 14 de 08:00 a 10:00 hs, por zona del Club Boca Unidos Center.

Mientras que en Sauce, harán mantenimiento de una Subestación Transformadora Aérea, este martes 14 de 13:00 a 17:00 hs, en los barrios Centro, San Cayetano, Santa Rosa, Pje. Poñi, Basural y lugares cercanos.

Por último, en Virasoro se ejecutará mantenimiento de equipos de Media Tensión, este martes 14 de 07:00 a 08:00 hs, en los barrios Centro, 202 Viviendas, y zonas de influencia.