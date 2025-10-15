El mercedeño Sena peleó en Miami y perdió en el primer asalto

El peso mediano #1 de la AMB, el #2 del CMB, The Ring #4 y el peso mediano #5 de la OMB, Yoenli Hernández (9-0, 8 KOs) hicieron un trabajo rápido sobre el oponente tardío Ramón Delacruz Sena (24-41-3, 14 KOs) de Mercedes, Corrientes, Argentina, noqueándolo al finalizar el primer asalto en el evento principal del evento “Fists of Fury 8” de Kris Lawrence y The Heavyweight Factory el domingo por la noche en Hard Rock Live en Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood en Hollywood, FL.

Luciendo enorme para un peso mediano, Hernández, originario de Miami vía Camagüey, Cuba, hizo lo que un boxeador de primer nivel debería hacerle a un oponente veterano de último nivel, jugando con Sena antes de golpearlo al suelo con una izquierda derecha al cuerpo al final del primer asalto.



Aunque Sena se levantó valientemente de la caída, optó por no salir para el segundo asalto, habiendo sentido suficiente del formidable poder del cubano.

“Me siento muy feliz”, dijo Hernández, después de la pelea. “Quiero seguir luchando aquí y agradecerles por todo el amor de la multitud y de mi gente en Cuba. Entrené duro para esta pelea y solo esperé una oportunidad para aprovecharla. ¡Quiero a Carlos Adames (campeón mundial de peso mediano del CMB) a continuación!”