Mató a su ex, le arrancó los ojos y consiguió salidas transitorias

La historia de Pablo “El Loco” Amín parece sacada de una oscura novela policial. Condenado a prisión perpetua por el femicidio de su expareja María Marta Arias, asesinada brutalmente en 2007 en Tucumán, el santiagueño que recientemente obtuvo el beneficio de las salidas transitorias no solo sobrevivió al infierno de la cárcel de Villa Urquiza sino que se convirtió en un referente para el resto de los internos y hasta se casó dentro del penal.

Tras un breve paso por un neuropsiquiátrico, Amín enfrentó a la Justicia dos años después del crimen. En sus últimas palabras, antes de ser condenado, confesó: “La asfixié hasta no dar más. La solté y ella no se movía. El cuerpo quedó inmóvil y se me vino una nebulosa, como la que sentí en el auto. Escuché la voz de una señora vestida de blanco que me dijo que estaba muerta. No recuerdo nada más”.

Desde entonces, el femicida cumple su pena en la cárcel de Villa Urquiza, donde, en medio de su condena, encontró una nueva pareja. La relación nació dentro del pabellón de máxima seguridad y, lejos de pasar desapercibida, terminó en una boda que incluyó fiesta y ceremonia religiosa.

Los nombres del femicida

Durante el juicio por el asesinato de su esposa, Amín sorprendió a todos al identificarse con más de cinco nombres distintos. Uno de ellos fue Alex Dey, un motivador internacional de autoayuda, cuya filosofía de vida estudió al detalle. Inspirado por esas ideas, Amín armó su propio camino tras las rejas: emprendió pequeños negocios para ayudar a su familia y se ganó la confianza de los guardiacárceles y compañeros.

Pero los problemas judiciales no terminaron con la condena. Ocho días después de recibir la pena, en octubre de 2009, el fiscal Alejandro Noguera lo citó por amenazar al secretario judicial Luis Lezana Flores. En esa audiencia, Amín se hizo llamar Ygohor Khano. Sin embargo, tras años de idas y vueltas, el juez Marcelo Mendilaharzu lo absolvió porque no se pudo probar el delito.

Sus defensores, Roberto Flores y Martín Zottoli, intentaron todo para revertir la condena: apelaron ante la Corte Suprema de Tucumán y luego ante la Corte Suprema de la Nación. El vocal Eugenio Zaffaroni aceptó tratar el caso, pero la mayoría del tribunal lo rechazó y la pena quedó firme.

De “loco” a referente: cómo se ganó el respeto en la cárcel

Muchos creyeron que Amín no iba a sobrevivir en el penal. Por el crimen aberrante y su fama de “loco”, era candidato a ser atacado por los otros internos. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en uno de los presos más respetados. Su nivel cultural y su lucha por los derechos de los reclusos lo llevaron a transformarse en una especie de líder.

“’El Loco’ siempre fue un crack. Él era nuestro abogado en el penal”, resumió oportunamente un exdetenido, en una entrevista con el diario La Gaceta.

Amín fue el primer detenido en denunciar ante la Justicia el trato inhumano en la Unidad de Máxima Seguridad. Relató que lo mantenían encerrado en un calabozo de cuatro por cuatro, con apenas una hora de recreo al día y medicación constante para mantenerlo tranquilo. El juez Alfonso Zottoli ordenó modificar ese régimen por considerarlo violatorio de los derechos humanos.

Por su rol de mediador, las autoridades del Servicio Penitenciario lo eligieron varias veces como negociador en situaciones de tensión. “Amín nunca participó en un motín. Si había problemas, él se encerraba en su celda. Prefería el diálogo”, recordó el exconvicto. El director del penal, Juan Zaracho, lo definió como “un interno modelo” y destacó su comportamiento ejemplar.

Música, estudio y rugby: la vida detrás de los muros

Fiel a la frase de Alex Dey, “piensa en todo lo que puedes lograr con tu compromiso”, Amín llenó sus días de actividades. Su pasión por la música lo llevó a tomar clases de violín en el penal y a formar parte del coro dirigido por el maestro Gerardo Calderón.

Intentó estudiar Derecho, pero el juez Guyot se lo negó. Aun así, nunca dejó de buscar oportunidades de formación y hasta gestionó autorización para hacer un curso de peluquería.

En el programa de rugby “Un Pase a la Gloria” (Upal), Amín fue segunda línea del equipo hasta que la artrosis lo frenó. “Pablo es un hombre muy respetado por sus compañeros. Estuvo años con nosotros y nunca generó problemas”, aseguró Patricio Perondi, referente del proyecto, al mismo medio.