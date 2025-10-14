CITACIÓN A HEREDEROS Y ACREEDORES EN LA SUCESIÓN DE DIDÓN WEBER LEZCANO Y DORA ELIZABETH LEZCANO

El juzgado civil, comercial y laboral a cargo del Dr. Gustavo Rene Buffil, ubicado en calle Juan Pujol Nº759 de la ciudad de Mercedes, correo electrónico: jcivcomlabmercedes@juscorrientes.gov.ar , en las actuaciones «LEZCANO DORA ELIZABETH S/ SUCESION AB-INTESTATO» RXP 13526/23 , cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. DIDON WEBER LEZCANO L.C. 2.244.044 para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: «LEZCANO, DIDÓN WEBER S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO”, EXPTE. CIV 44840/2023 acumulado a autos “LEZCANO DORA ELIZABETH S/ SUCESION AB-INTESTATO” EXPTE 13526/23 -.

Así se ha dispuesto en la resolución : RXP 13526/23 «LEZCANO DORA ELIZABETH S/ SUCESION AB-INTESTATO» N°7387 Mercedes, 14 de agosto de 2025. Proveyendo escrito del abogado Ramírez (Solicita autorización para publicar edictos):

1. DECLÁRESE ABIERTO el juicio sucesorio de DIDÓN WEBER LEZCANO LC

2.244.044 último domicilio en Terrada 3178 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

… . 2. CÍTESE a todos los HEREDEROS, LEGATARIOS, ALBACEAS, ACREEDORES y a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, para que en el plazo de TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS contados desde la última publicación, se presenten en este expediente con asistencia letrada y acrediten el título que

invocan.3. PUBLÍQUENSE EDICTOS a esos fines, por el término de UN (1) DÍA en el Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes y de Buenos Aires y por TRES (3) DÍAS en un semanario local y/o diario digital de amplia circulación local. Hágase saber que el proyecto de Edicto deberá ser presentado por ante la plataforma FORUM y en formato

Word.