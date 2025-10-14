Sigue la búsqueda del hombre acusado de fotografiar partes íntimas de una menor en un comercio

Fuentes policiales informaron que persiste por estas horas la búsqueda, de Luciano Garavano, sobre quien pesa una orden de detención librada por el Fiscal Sotelo.

En la tarde de ayer se realizaron dos allanamientos con la presencia del Fiscal, no logrando su cometido de encontrar al acusado, pero sí pudieron secuestrar una notbook y otros dispositivos móviles.

Si bien la búsqueda es intensa, las fuerzas policiales no descartan que se haya profugado de la ciudad.

El Fiscal de Investigaciones Concretas de Paso de los Libres, Facundo Sotelo, dispuso la detención del sujeto que habría tomado imagenes de las partes íntimas de una menor en la localidad mencionada y ordenó allanamientos en dos domicilios vinculados a la causa.

Garavano fue denunciado el pasado viernes, en la Comisaría de la Mujer, por haber tomado fotos a una menor de edad, debajo de su pollera. Las imágenes se viralizaron y generaron un amplio repudio en las redes sociales.