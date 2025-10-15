El gobernador habilitó obras viales y deportivas para el progreso de Santa Ana

El gobernador Gustavo Valdés inauguró, este martes en Santa Ana, las primeras 19 cuadras de asfalto de la comuna y 12 km de ripio de la Ruta provincial N° 98. Asimismo, encabezó la apertura del Polideportivo municipal. Estas obras apuntan al desarrollo y progreso permanente de la mencionada jurisdicción.

Tras la inauguración de la plaza Mercosur en la Capital, el gobernador Gustavo Valdés se trasladó hasta la localidad de Santa Ana para realizar el corte de cinta de obras viales y deportivas. Primeramente, habilitó 19 cuadras de asfalto y 12 km de ripio de la RP 98 ejecutado a través del Fondo de Desarrollo Rural y posteriormente, inauguró las instalaciones del polideportivo municipal barrio Santa Lucia.

Palabras de Valdés

“La idea es que Santa Ana conserve su particular estilo colonial, y no necesariamente el asfaltado lo modifica”, expresó Valdés sobre el debate en torno al ejido urbano del pueblo. Agregó que lo ideal es tener una Comisión sobre el casco histórico, regulando la arquitectura de las construcciones para no perder esa faceta tradicional.

“Queremos que Santa Ana tenga la misma esencia, pero con más transitabilidad. Que podamos circular sin problemas y que el Municipio no tenga que esforzarse manteniendo los caminos, sino enfocándose en otras cuestiones”.

Esta obra, dijo, acompaña a las realizadas en las rutas provinciales 43 y 99. Mencionó además el enripiado gracias al Fondo de Desarrollo Rural. “Quiero agradecer a la gente de Vialidad Urbana por el trabajo en tiempo récord”, finalizó.

Intendenta Silvana Almirón

La intendenta de Santa Ana, Silvana Almirón, no ocultó su “orgullo y emoción” ante la inauguración de las primeras 19 cuadras de asfalto de la localidad.

Almirón puso de relieve que, pese a que muchos no lo creían, el “asfalto llegó a Santa Ana” y en ese horizonte, agradeció al gobernador Gustavo Valdés por su compromiso al “hacernos cumplir con este sueño”.

“Nuestro gobernador siempre se preocupa y se ocupa de las necesidades de nuestro pueblo, escucha nuestras demandas y nos da respuestas”, aseveró la intendenta.

Respecto a la otra obra vial inaugurada, Almirón detalló que son 12 kilómetros de ripio que se ejecutaron en tres etapas en la Ruta Provincial N° 98. “Va de Santa Ana al Ingenio Primer Correntino y de allí hasta la Ruta Nacional 12”, especificó.

Para finalizar, la jefa comunal puntualizó que las obras significan transitabilidad y accesibilidad hacia “una mejor calidad de vida de nuestra comunidad”.

Obra significativa

“Estamos inaugurando una obra de infraestructura trascendental para este pueblo histórico: son 2.200 metros de pavimentación que van a favorecer la vinculación interna y de quienes visitan Santa Ana para conocer sus atractivos turísticos”, dijo en primer lugar el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, en el marco del acto.

Para el ministro, Santa Ana es un pueblo que aporta su “cultura, tradición, arquitectura colonial y la calidez de su gente” y remarcó que la localidad tiene un “potencial enorme”.

Asimismo, Polich dejó en claro que tanto los funcionarios municipales, como la comunidad en general deben trabajar juntos para darle al “turismo la importancia que se merece”, en pos de lograr que sea “dinamizador de la economía, generador de trabajo y que atraiga inversiones, a fin de lograr desarrollo y progreso”.