Valdés anunció sueldo de octubre y Provincia acumula una inyección mensual superior a los $133 mil millones

El gobernador Gustavo Valdés confirmó el cronograma de haberes, que comenzará este lunes 27 y se extiende hasta el viernes 31. Perciben los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados.

A través de sus redes sociales, @gustavovaldesok, comunicó el pago del sueldo de octubre a los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados. El cronograma se extiende entre este lunes 27 y el viernes 31.

La liquidación comienza este lunes 27 con el pago a los agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1. Este tramo estará disponible desde el sábado 25, a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes y el homebanking de la caja sueldo de cada agente de la administración pública provincial.

El segundo tramo será el martes 28, para los beneficiarios con DNI finalizados en 2 y 3; El miércoles 29, se pagará el tercer tramo, para los agentes con documentos terminados en 4 y 5. El jueves 30, cobrarán aquellos con 6 y 7.

El plago de haberes de octubre terminará el viernes 31, jornada de pago a los agentes con DNI finalizados en 8 y 9.

Acumulado mensual

Con el pago del sueldo de octubre, el Gobierno de Corrientes acumulará una inyección superior a los $133.235 millones en concepto de pago del Ingreso Salarial Mensual.

Para liquidar los haberes de los agentes de la administración pública provincial, la Provincia volcará $115 mil millones. En concepto de pago del Plus Unificado (Adicional Remunerativo Mensual) de octubre, que por agente es de $110 mil, volcó al mercado local más de $9.335 millones, durante los primeros días de este mes.

Importa señalar que, en concepto de pago del Plus de Refuerzo, que por agente es de $100 mil, la Provincia inyecta otros más de $8.900 millones, pagado a mediado de este mes.