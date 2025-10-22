Provinciales

Valdés entregó viviendas en la zona de El Remanso y ratificó el compromiso de salvaguardar a las familias

El gobernador Gustavo Valdés entregó este miércoles en Paraje El Remanso, en la zona norte de Goya, 10 viviendas amuebladas del programa provincial "Oñondivé" y ratificó la construcción de otras 10, según un compromiso asumido oportunamente. También se comprometió a atender la situación de la zona costera El Remanso, que se encuentra en situación de progresivo desmoronamiento, por lo cual, estás familias beneficiarias debieron ser reubicadas cerca del lugar en terreno firme en Avenida Patricias Argentinas 1650.

De esta forma, el mandatario ratificó la premisa de hacer realidad el sueño del techo propio para las familias de dicho paraje, entregándoles las unidades habitaciones totalmente equipadas, con muebles y electrodomésticos, garantizando a los adjudicatarios bienestar desde el primer día.

En el marco del acto, y al dirigirse a los presentes, el gobernador Gustavo Valdés puso de relieve que con la intervención de la municipalidad de Goya y en base a la entrega de estas unidades habitacionales, «estamos reubicando a estas familias, para darles seguridad», teniendo en cuenta que se encontraban en una zona complicada, ya que el Río Paraná amenazaba sus casas.

En tanto, el mandatario resaltó la decisión de la Provincia de avanzar con el programa «Oñondivé», por medio del cual «estamos haciendo viviendas en toda la provincia, aún cuando el gobierno nacional nos decía que no hay recursos para hacerlas».

En ese sentido, Valdés detalló que con este programa se llevan ejecutadas 1.200 viviendas y otras 300 serán próximamente entregadas, llegando a las 1.500, lo que significa una fuerte inversión del orden de los 75 mil millones de pesos con «recursos de los correntinos».

A su vez, el titular del ejecutivo provincial destacó que las viviendas se entregan completamente amuebladas y equipadas, promocionando de esa forma la mano de obra y la industria goyana, dinamizando a la ciudad como polo industrial mueblero.

Para cerrar, Valdés felicitó a los adjudicatarios y anheló que «disfruten de estas viviendas» que se traducen en mejor calidad de vida para la gente.

 

 

