Curuzú homenajeó a un héroe de Malvinas

Este fin de semana se realizó un homenaje al Veterano de Guerra de Malvinas Antonio Zelaya en la plaza de armas «Islas Malvinas» del Comando de la Primera División de Ejército, en Curuzú Cuatiá.

Durante la ceremonia, Zelaya compartió recuerdos de su experiencia en el conflicto. La jornada transcurrió en un clima de respeto y emoción, dentro del marco de las actividades que mantienen viva la memoria de Malvinas.

El veterano continuará su visita con una charla abierta al público en el Salón Multiuso del Colegio San Rafael, donde también se presentará el libro «Los Halcones del Bomb Alley», centrado en las misiones del Grupo 5 de Caza durante la guerra.