Rescataron una yarará de la cruz en una zona rural de Lavalle

Una yarará de la cruz fue rescatada este sábado en una vivienda rural del departamento de Lavalle. El procedimiento se realizó tras un aviso de los vecinos y contó con la intervención de personal del Serpentario Municipal de Goya, junto con efectivos de la Policía PRIAR Goya. El operativo estuvo a cargo de Pipi Peña, responsable del serpentario, quien coordinó la captura y posterior liberación del ejemplar en una zona segura, lejos del área urbana.

La especie, conocida científicamente como Bothrops alternatus, es venenosa y habita de forma natural en el litoral argentino. Se distingue por su color marrón y las manchas en forma de cruz que recorren su cuerpo, que puede alcanzar entre 1 y 1,5 metros de longitud. Tiene hábitos nocturnos y suele refugiarse en pastizales o sectores húmedos, donde busca alimento y resguardo.

El veneno de la yarará de la cruz es de tipo hemotóxico, por lo que puede causar daños severos en tejidos y vasos sanguíneos. Desde el serpentario recordaron que ante el hallazgo de ejemplares de esta especie se debe evitar cualquier intento de manipulación y comunicarse de inmediato con las autoridades locales para una intervención segura.