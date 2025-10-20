Mandiyú comenzó goleando en San Roque

Por la primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur, Deportivo Mandiyú comenzó con el pie derecho en la Zona 3 de la Región Litoral Norte. El último campeón del Torneo Oficial de la Liga Correntina de Fútbol (LCF) fue contundente y goleó como visitante a Defensores de San Roque por 3 a 0. Este duelo se dio en el estadio Francisco Ramón Puyol y contó con el arbitraje principal de José Antonio Romero (juez de Saladas).

Mostrando protagonismo desde la primera mitad, el ganador del Torneo Provincial de Clubes se fue al descanso arriba con tantos del delantero Mariano Giménez y el defensor Juan Solís.

En el complemento, el equipo dirigido por Fabián Ponce cerró la historia con un tanto del atacante Lautaro Mendoza. Así, el elenco albo dio el primer paso en el certamen de la cuarta categoría, que otorgará ascenso al Torneo Federal A, categoría en la que milita Boca Unidos. En la próxima fecha quedará libre, el único representante de la Liga Correntina tendrá jornada libre y se presentará como local en la tercera fecha. Su próximo rival será Sportivo Surubí de Goya, en un duelo que seguramente será oficializado en el estadio Leoncio Benítez del Club Boca Unidos.

En esta edición, Mandiyú tratará de romper la barrera de los cuartos de final que alcanzó en las últimas dos campañas que disputó este certamen, con eliminaciones ante Defensores de Formosa y Resistencia Central.