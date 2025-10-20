Maximiliano Meza: «Quiero mandarle fuerza a Juan Cruz»

El volante volvió hace una semana de su larga lesión y marcó uno de los goles de la noche en Córdoba. Después del triunfo habló con la transmisión oficial y dejó sus sensaciones, pero también le envió un mensaje a su hermano que también es parte del plantel profesional.

De cara al segundo semestre, el entrenador riverplatense tomó la decisión de impulsar a varios juveniles con buen desempeño en la Reserva y uno de los que tuvo su debut fue Juan Cruz Meza. En los últimos partidos no fue convocado por el entrenador y parece haber perdido lugar en la competencia con el resto de los mediocampistas, pero también mantiene otro foco en su cabeza.

Por fuera de sus acciones con la camiseta del Millonario, el joven nacido en Caá Catí se mantiene entrenando junto a la Selección Argentina que se prepara para el Mundial Sub-17 que se disputará en Qatar este año, del 5 al 27 de noviembre. Si bien viene siendo convocado por Diego Placente, habría un revés inesperado.

En TNT Sports le preguntaron a «Maxi» sobre la posibilidad de poder jugar en River junto a su hermano y fue sincero: «Es otra de las cosas lindas que me ha pasado estos meses, estar en el día a día, entrenar juntos».

Luego, sorprendió al confirmar que Juan Cruz quedará fuera de la lista de la Sub-17 y no viajaría para la Copa del Mundo de la categoría. «Le mando un saludo a Juan Cruz y mandarle fuerza porque creo que quedó afuera de la lista de la Sub-17. Sé que tenía mucha ilusión. Le mando mi apoyo, son piedras que va a tener en el camino y desde acá acompañarlo desde ese lado», mencionó el goleador de la banda roja en Córdoba. Lo que llamó la atención fue que todavía no está oficializada la nómina, aunque por su cercanía seguramente tenga otro tipo de información. Juan Cruz Meza fue una pieza fundamental de la Sub-17 durante el Sudamericano de este año.