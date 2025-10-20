Argentina no pudo ante Marruecos en la final

Argentina no pudo ante Marruecos y cayó en la final del Mundial Sub 20.El encuentro decisivo se disputó este domingo 19 en el Estadio Nacional «Julio Martínez Prádanos», en Ñuñoa, Chile.

Ambos tantos fueron convertidos por Yassir Zabiri, quien fue elegido como el Jugador del partido. Fue la primera final de la «Albiceleste» desde Canadá 2007, cuando los argentinos se impusieron a República Checa. Según Alfredo Díaz Florentin.

Primera mitad

Argentina sufrió un inicio cuesta arriba frente al elenco de rojo y verde. El conjunto africano aprovechó cada espacio y se fue al descanso con una ventaja de dos goles, mientras el equipo nacional intentó reaccionar en el cierre del primer tiempo sin lograr descontar.

A los once minutos, el arquero argentino Santino Barbi derribó a Othmane Maamma cuando el delantero marroquí escapaba con poca marca rumbo al área. La jugada fue revisada por el VAR, que determinó solo tarjeta amarilla para el guardameta de Talleres de Córdoba. El tiro libre, ejecutado un minuto después, abrió el marcador.

Yassir Zabiri se hizo cargo de la pelota quieta y colocó un remate impecable al ángulo derecho de Barbi. El gol sacudió al equipo argentino, que no logró acomodarse en defensa. Marruecos mantuvo la presión y, a los 28, amplió la diferencia con otra aparición de Zabiri. Maamma desbordó por la derecha y envió un centro que el atacante del FC Famalicão empujó sin marca por el segundo palo.

ZABIRI, FIGURA DEL PRIMER TIEMPO.

En los minutos finales, los jóvenes argentinos buscaron una reacción. En el cuarto minuto de adición, Mateo Silvetti, compañero de Lionel Messi en Inter Miami, aceleró por la derecha y remató cruzado, aunque su disparo se fue cerca del arco marroquí.

La última del primer tiempo también fue para los africanos. En el quinto minuto agregado, Maamma volvió a quedar frente a Barbi y definió dentro del área, pero Juan Manuel Villalba evitó el tercero con un despeje sobre la línea. El cierre dejó a Argentina con vida, aunque con la necesidad de un cambio de rumbo para revertir un desarrollo adverso.

Segundo tiempo

En el segundo tiempo, el equipo argentino salió decidido a cambiar el panorama. En los primeros instantes, Alejo Sarco conectó de cabeza y la pelota se desvió al córner, mientras que -unos minutos después- Tobías Ramírez fue interceptado justo antes de definir frente a Ibrahim Gomis.

A los tres minutos, Zabiri probó desde afuera del área tras una pérdida argentina y su remate pasó cerca del palo derecho de Barbi. El intento dio lugar a murmullos entre los hinchas marroquíes y los «neutrales».

Doce minutos después, el banco argentino protestó por un leve empujón de Ali Maamar dentro del área. El VAR intervino, pero la revisión descartó el penal.

Con el reloj marcando los veinte minutos de la segunda mitad, Gianluca Prestianni lanzó un centro que Ian Subiabre no logró conectar con precisión y la jugada terminó afuera. Más tarde, el propio Prestianni tuvo dos intentos consecutivos desde el borde del área. En ambas ocasiones, la pelota se fue desviada.

DESCONSUELO ARGENTINO; NO SE LOGRÓ LA SÉPTIMA. Crédito: Clarín.

Sobre el cierre, a los 38 minutos, una posible mano en el área volvió a detener el juego. Tras observar la repetición, el VAR determinó que el balón había impactado en el mentón de Maamar, sin infracción.

El marcador no se movió y Marruecos volvió a darle un Mundial Sub 20 al continente africano tras Ghana en 2009. En aquella oportunidad, el ghanés Dominic Adiyiah fue la figura indiscutible del torneo.

Camino a la definición

La «Albiceleste» llegó a la final tras vencer 3 a 1 a Cuba con un jugador menos desde los diez minutos. Luego superó 4 a 1 a Australia y 1 a 0 a Italia para terminar primero en el grupo D. En la etapa eliminatoria derrotó 4 a 0 a Nigeria en octavos de final, 2 a 0 a México en cuartos y 1 a 0 a Colombia en semifinales.

SEMIFINAL LATINA, PAREJA.

El conjunto del norte africano clasificó desde el grupo C con victorias 2 a 0 ante España y 2 a 1 frente a Brasil, además de una derrota 0 a 1 ante México. En los cruces posteriores ganó 2 a 1 a Corea del Sur en octavos, 3 a 1 a Estados Unidos en cuartos y superó a Francia por 5 a 4 en los penales tras igualar en semifinales.

Alineaciones

El conjunto de Diego Placente formó con Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Alejo Sarco y Gianluca Prestianni. Desde el banco, ingresó Ian Subiabre, Santiago Abel Fernández, Mateo Silvetti, Tobías Andrada y Teo Rodríguez Pagano.

GOROSITO, SIN RELACIÓN DIRECTA CON «PIPO». Crédito: Olé.

Los titulares de los Leones del Atlas fueron: Ibrahim Gomis; Ali Maamar, Ismaël Baouf, Ismail Bakhti, Fouad Zahouani; Yassine Khalifi, Hossam Essadak, Gessime Yassine, Naïm Byar; Othmane Maamma y Yassir Zabiri. Alternativas que ingresaron: Saad El Haddad, Ilias Boumassaoudi, Mohamed Taha Majni y Younes El Bahraoui.