Entraron a robar a una casa y fueron sorprendidos por la Policía

El hecho se registró en un barrio de la capital correntina.

Efectivos policiales fueron alertados fueron alertados sobre la presencia de personas desconocidas que habían ingresado a un domicilio del barrio 192 Viviendas.

Ante el hecho,  los efectivos se dirigieron al lugar y realizaron un rastrillaje por las zonas aledañas, logrando divisar a dos sujetos cuyas características coincidían con las brindadas en la denuncia.

Al notar la presencia policial, los individuos intentaron darse a la fuga, arrojando en la vía pública diversos elementos de dudosa procedencia, entre ellos: cables de distintos calibres (1 mm, 2.5 mm, 4 mm y 6 mm, con un total de 100 metros), una sartén, una mochila, juguetes, y una ventana tipo ventiluz.

Todos los objetos fueron secuestrados preventivamente bajo las formalidades legales correspondientes, mientras se continúa con las diligencias de identificación y esclarecimiento del hecho.

Las actuaciones están a cargo de la comisaría jurisdiccional, que sigue con las tareas investigativas para determinar la participación de los sospechosos y el origen de los elementos recuperados.

