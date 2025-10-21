DESTACADO

Comenzó otro juicio contra el ex Intendente Caram

Con la declaración de la intendente Gauto comenzó hoy el juicio seguido contra Caram y Sánchez, el ex intendente y el actual presidente del HCD de Mercedes en el que la Fiscalía a cargo del Fiscal Dr. Casarrubia, acusa a los mismos por hechos ocurridos en julio de 2024.

Ante el Dr. Martín José Vega, Juez de Juicio subrogante, el Ministerio Público Fiscal representado por el Dr. Adrián Aurelio Casarrubia, a cargo de la UFIC-Mercedes, acusa a DIEGO MARTIN CARAM, ex intendente de la ciudad y a CARLOS ROBERTO SANCHEZ, actual presidente del Concejo Deliberante por los delitos de USURPACION DE AUTORIDAD y DESOBEDIENCIA A ORDENES DE AUTORIDADES en CONCURSO IDEAL (art. 246 inc. 1° y 239 en función del art. 54 del C.P) atribuible como AUTOR MATERIAL (art. 45 C.P.), para el primero y por los delitos de USURPACION DE AUTORIDAD y DESOBEDIENCIA DE ORDENES DE AUTORIDADES en CONCURSO IDEAL (art. 246 inc. 1° y 239 en función del art. 54 del C.P) en carácter de partícipe necesario (art. 45 del C.P.) ello en CONCURSO REAL y como AUTOR MATERIAL del delito de ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (art. 248 C.P., art. 45 y 55 DEL CP), para el último.

La audiencia comenzó con los alegatos del Fiscal, que ratificó su acusación, confirmando el hecho y la calificación propuesta para ambos imputados. Luego las defensas, ejercidas por los Dres. Juan Ignacio Karam y Nahuel Ávalos –por Caram y por los Dres. Pablo Fleitas y Jaquelina Medina Alegre –por Sánchez-, presentaron su caso.

Luego de las alegaciones, se dio inicio a la ronda de testigos.

La primera de ellas, la actual Intendente Municipal Juana Elba Gauto, depuso sobre su intervención en la denuncia y el material probatorio introducido a través de su exhibición, asimismo respeto a la participación de ambos acusados, conforme su función institucional. Con un testimonio que rondó las tres horas de duración, detalladamente señaló los actos administrativos que fueran recabados durante la investigación y en los que participó.

Luego tuvo lugar la declaración de un empleado del Municipio que estuvo durante los hechos y relató lo que pudo observar durante aquella jornada.

La audiencia continuará este jueves con la declaración de algunos empleados del municipio y periodistas ofrecidos por Fiscalía.

