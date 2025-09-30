Juan Pablo Valdés: «Acompañamos a nuestros candidatos, siempre de lado de lo social»

El intendente de Ituzaingó y gobernador electo, Juan Pablo Valdés, se refirió en declaraciones a Radio Dos a la campaña de cara a las elecciones de 26 de octubre y al acompañamiento a los candidatos a diputados nacionales Diógenes González y Práxedes López y remarcó que «estamos siempre en el mismo camino, siempre del lado de lo social».

«Es una campaña intensa y estamos siempre en el mismo camino, haciendo territorio con nuestros candidatos», sostuvo en diálogo con el programa «Antes que se Imprima» y refirió a la importancia de «conocer y ver la realidad, que tengan siempre la mirada sobre la actualidad».

En este sentido, Valdés señaló que están felices «por el gran apoyo de parte de la gente» y fijó posición respecto de los temas prioritarios en tratamiento en el Congreso de la Nación: «la universidad pública, las universidades, el Garrahan, que nosotros apoyamos porque siempre estamos del lado de lo social».

«Es importante que los candidatos se someta a la preguntas, porque los correntinos buscan que sus representantes voten como correntinos, lo temas de interés para todos», manifestó el Gobernador electo.

Finalmente, Juan Pablo Valdés se refirió al sistema de boleta única al que calificó como «novedoso, más ágil y sencillo»; al Presupuesto y los recursos, dijo que «estamos tomando todas previsiones para el año que viene».

También aludió a la transición con el intendente electo Emilio Nicolás y señaló que «estamos trabajando, él está armando su equipo para darle su impronta a la gestión, con el conocimiento, que ya tiene es prácticamente una continuidad».

Consultado sobre le ley de Narcomenudeo, Juan Pablo Valdés afirmó que «la necesitamos para trabajar en ese presente porque es una realidad que nos golpea, y necesitamos las herramientas para que trabaje nuestra Fuerza».