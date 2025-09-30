Alumnos del ISFD siembran Especies de Primavera-Verano en ‘Cultivos Intensivos’

Los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria continúan enriqueciendo su formación práctica, sumando valiosas experiencias en el espacio curricular de Cultivos Intensivos.

En una reciente jornada de campo, los futuros técnicos se dedicaron a la siembra de especies de la temporada primavera-verano. Esta actividad crucial se realizó utilizando bandejas de siembra, una técnica fundamental que permite optimizar el crecimiento inicial de las plántulas.

El objetivo principal de esta etapa es preparar los plantines para su traslado. Una vez que alcancen el tamaño adecuado, serán llevados a las huertas que los alumnos tienen a su cargo, las cuales están distribuidas en distintas zonas del predio de prácticas.

Esta tarea no solo fortalece los conocimientos técnicos adquiridos en el aula, sino que también fomenta el compromiso de los estudiantes con la producción sustentable y el cuidado del ambiente. La metodología de aprendizaje, centrada en la acción directa, asegura que los egresados posean las habilidades prácticas necesarias para la gestión eficiente y ecológica de la producción agropecuaria.