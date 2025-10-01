Más allanamientos en Obras Públicas de Mercedes

Ayer, volvieron a realizarse allanamientos judiciales en el depósito de Obras Públicas del municipio de la localidad correntina de Mercedes. El lugar está ubicado en el Barrio Itatí. Efectivos policiales se llevaron documentación y computadores que eran utilizadas por dos de los detenidos en la causa que investiga la desaparición y posible venta de maquinaria municipal.

Una nueva diligencia judicial en la ciudad de Mercedes se realizó este martes 30/09 y según se pudo saber de manera extra oficial, policías y funcionarios judiciales se llevaron del depósito de Obras Públicas, puntualmente de las oficinas donde llevaban a cabo sus tareas laborales los dos detenidos (Gómez -Casal): computadoras y los teléfonos celulares que usaban para la comunicación con el personal.

La Bonaerense encontró la maquina desaparecida del Municipio de Mercedes

Hace días atrás todo comenzó como una denuncia pública ante los medios de comunicación por parte del intendente electo, luego se formalizó ante la Justicia por parte de la actual intendenta de Mercedes. La desaparición de una máquina municipal.

La misma fue ubicada y recuperada en la provincia de Buenos Aires lo que aportó un dato verificable en medio de acusaciones.

La causa judicial sigue su trámite de instrucción y recolección de elementos para la elaboración de acusaciones, por parte de la fiscalía local.