Diógenes González recibió a Ongs y Asociaciones Civiles de la provincia

El senador provincial y candidato a diputado nacional por la alianza Vamos Corrientes, Diógenes González recibió a representantes de distintas organizaciones y asociaciones civiles a fin de elaborar una agenda de trabajo.

En esta oportunidad, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard fue el encargado de dar apertura a la mesa de diálogo entre las organizaciones y asociaciones con el candidato a diputado nacional, Diógenes González. «Nosotros valoramos demasiado la actividad de personas que dejan su tiempo, su tiempo libre o a veces su actividad laboral para destinar ese tiempo a una actividad distinta. Que en la mayoría de los casos consiste en una tarea de servicio. Ayudar a los demás», destacó el Vicegobernador.

El candidato a diputado nacional escuchó sobre el trabajo de cada organización y recepcionó las necesidades y solicitudes más urgentes. «Mi prioridad para construir lo que sería una agenda de trabajo, es conocer sobre cómo funcionan los organismos nacionales y los problemas o dificultades que se presentan», sostuvo Diógenes González.

Asimismo destacó que estas organizaciones se constituyen en la voz de aquellos sectores vulnerables y de aquellos que enfrentan problemáticas específicas.

Al escuchar las demandas, el candidato no solo se mostró receptivo y accesible, sino que pudo identificar las prioridades que deben ser abordadas en la agenda legislativa, garantizando así que su futuro trabajo esté alineado con las expectativas y realidades de la ciudadanía.

Esta interacción no solo permitió recopilar información crucial, sino que también fortalece la colaboración entre el sector político y la sociedad civil, y fomentando un enfoque más inclusivo y participativo.

Participaron más de 40 organizaciones y asociaciones:

Fundación Taragüí Pora, Asociación ACCICO, Fundación Las Lagunas (Equinoterapia), Centro CONIN, Club Deportivo MBI GUA MBOY FC (fútbol, caza y pesca), Asociación Civil Ángeles de mi tierra, Fundación Oncológica, Fundación ECO Ciencia (ECOSCIENCE), Asociación de Ciegos Y Disminuidos Visuales de Corrientes, Fundación ACV San Cayetano, Fundación Metas y Logros, Fundación Alegría, Fundación Derribando Barreras, Fundación Metas Ype Gua, Asociación Marítima Santa Rosa de Lima, Asociación Cooperadora Hospital Pediátrico Juan Pablo II, Fundación Odontológica Solidaria, Fundación Seres, Ong Educar en Positivo, Asociación Correntina de Obstetricia, Instituto Privado de Educación Especial Corrientes, ADEPTHES, Fundación TEAMO, Fundación La Colmena, Un Faro en la discapacidad, OFES Ambiente y Género, Asociación Santa Marta, Progresando Juntos, Colegio de Enfermeros, Asociación Fotos del Alma, Los Ángeles del Puente, «MARABUNTA Red de Cultura Accesible», «Mujeres Emprendedoras», Fundaciones “Un cromosoma más de amor”, “Progresando juntos”, «Alegría celular», “Taragüi Porá”, “FUNONCOR”, “Vivir en sociedad”, “Niños porahju”, “Santa María”, Instituto IPEEC, ONG “Fútbol Mbiguamboy”,

Asociaciones civiles “Estudiando Juntos” , “Desarrollo y territorio”, “Raíces de amor”, entre otras.