«El Barrio» de Mercedes a Mar del Plata para disputar los Nacionales Evita

El equipo juvenil «El Barrio» está en Mar del Plata para disputar la instancia final nacional de los Juegos Evita 2025, llevando la la ilusión y la representación de toda la provincia de Corrientes.

El joven plantel de Mercedes se ganó su lugar en la etapa final tras una destacada actuación en las instancias provinciales, dejando al deporte mercedeño en lo más alto.

La delegación, compuesta por los jugadores locales y su cuerpo técnico, arribó a la ciudad balnearia ayer, lista para enfrentar a los mejores equipos juveniles de futsal de todo el país. Los Juegos Evita no solo son una competencia deportiva, sino también un evento que promueve la integración y los valores del deporte.

