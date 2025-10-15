La Selección Argentina aplastó 6-0 a Puerto Rico, en una prueba de baja dificultad, con miras al Mundial 2026

La Selección Argentina encaró este martes su segundo amistoso internacional de la gira por Estados Unidos, con una fuerte goleada 6-0 a Puerto Rico en Miami, en donde Lionel Scaloni aprovechó para probar alternativas, de cara al Mundial 2026.

En el Chase Stadium de Miami, y con la vuelta de Lionel Messi, el conjunto argentino se adelantó en el primer tiempo con un doblete de Alexis Mac Allister y un golazo de Montiel. En el complemento, un tanto en contra y Lautaro Martínez por duplicado sentenciaron el tanteador.

El astro rosarino, que podría confirmar próximamente su presencia en la próxima Copa del Mundo, completó los 90 minutos, y si bien no pudo marcar goles, aportó dos asistencias.

Las novedades fueron los debuts del «Flaco» López, Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y Facundo Cambeses, quienes así se anotan en la carrera para ingresar en la lista de 26 para Estados Unidos, México y Canadá.