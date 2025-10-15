La Selección Argentina aplastó 6-0 a Puerto Rico, en una prueba de baja dificultad, con miras al Mundial 2026

La\u00a0Selecci\u00f3n Argentina\u00a0encar\u00f3 este martes su segundo amistoso internacional de la gira por\u00a0Estados Unidos, con una fuerte goleada 6-0 a\u00a0Puerto Rico\u00a0en\u00a0Miami, en donde\u00a0Lionel Scaloni\u00a0aprovech\u00f3 para probar alternativas, de cara al\u00a0Mundial 2026.\r\n\r\nEn el Chase Stadium de Miami, y con la vuelta de\u00a0Lionel Messi, el conjunto argentino se adelant\u00f3 en el primer tiempo con un doblete de\u00a0Alexis Mac Allister\u00a0y un golazo de\u00a0Montiel. En el complemento, un tanto en contra y\u00a0Lautaro Mart\u00ednez\u00a0por duplicado sentenciaron el tanteador.\r\n\r\nEl astro rosarino, que\u00a0podr\u00eda confirmar pr\u00f3ximamente su presencia en la pr\u00f3xima Copa del Mundo, complet\u00f3 los 90 minutos, y si bien no pudo marcar goles, aport\u00f3 dos asistencias.\r\n\r\nLas novedades fueron los debuts del\u00a0"Flaco" L\u00f3pez, Lautaro Rivero, An\u00edbal Moreno y Facundo Cambeses, quienes as\u00ed se anotan en la carrera para ingresar en la lista de 26 para Estados Unidos, M\u00e9xico y Canad\u00e1.\r\n\r\nFue sin dudas un rival de menor envergadura para la "Scaloneta", que de todos modos se tom\u00f3 el encuentro con seriedad y pudo cerrar la gira internacional con una nueva victoria.\r\n\r\n