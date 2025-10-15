Deportes

La Selección Argentina aplastó 6-0 a Puerto Rico, en una prueba de baja dificultad, con miras al Mundial 2026

Con la vuelta de Lionel Messi y muchos debutantes, el conjunto de Lionel Scaloni se impuso con comodidad en Miami, en su segunda prueba pensando en el Mundial 2026.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 15/10/2025
0 34 1 minuto de lectura
La Selección Argentina encaró este martes su segundo amistoso internacional de la gira por Estados Unidos, con una fuerte goleada 6-0 a Puerto Rico en Miami, en donde Lionel Scaloni aprovechó para probar alternativas, de cara al Mundial 2026.

En el Chase Stadium de Miami, y con la vuelta de Lionel Messi, el conjunto argentino se adelantó en el primer tiempo con un doblete de Alexis Mac Allister y un golazo de Montiel. En el complemento, un tanto en contra y Lautaro Martínez por duplicado sentenciaron el tanteador.

El astro rosarino, que podría confirmar próximamente su presencia en la próxima Copa del Mundo, completó los 90 minutos, y si bien no pudo marcar goles, aportó dos asistencias.

Las novedades fueron los debuts del «Flaco» López, Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y Facundo Cambeses, quienes así se anotan en la carrera para ingresar en la lista de 26 para Estados Unidos, México y Canadá.

Fue sin dudas un rival de menor envergadura para la «Scaloneta», que de todos modos se tomó el encuentro con seriedad y pudo cerrar la gira internacional con una nueva victoria.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 15/10/2025
0 34 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

LNB: triunfazo de San Martín ante San Lorenzo

13/10/2025

El gesto de Riquelme hacia Russo al contratarlo como DT de Boca

09/10/2025

Redujeron la sanción a Maxi Salas y podrá estar ante Sarmiento de Junín

09/10/2025

Argentina goleó 4-0 a Nigeria y avanzó a los cuartos del Mundial Sub 20

08/10/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba