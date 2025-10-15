El municipio de Carlos Pellegrini compite para los Best Tourism Villages 2025

La ONU Turismo, en el mes de mayo abrió la convocatoria para la edición 2025 de los Best Tourism Villages (mejores pueblos turísticos), entre las propuestas por la provincia de Corrientes habían postulado Loreto, San Miguel y Carlos Pellegrini, resultando este último municipio seleccionado entre los ocho destinos nacionales para competir a nivel global.

En tal sentido, crece la expectativa en la localidad ya que se trata de uno de los accesos más importantes a los Esteros del Iberá, una comunidad que mayoritariamente trabaja, de manera directa e indirecta, con la actividad turística. De ahí la trascendencia de la esperada resolución que se dará a conocer este viernes 17 de octubre, en el marco de una ceremonia en la ciudad de Huzhou, provincia de Zhejiang, China.

Mejores pueblos

Conforme a lo declarado por el Secretario General de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili: «La iniciativa Best Tourism Villages de ONU Turismo son un homenaje a los destinos rurales en los que el turismo sirve de instrumento para la creación de oportunidades y la promoción de la preservación cultural y el crecimiento sostenible. Estos pueblos aprovechan sus ventajas únicas para el fomento del crecimiento económico, la salvaguarda de las tradiciones locales y la mejora de la calidad de vida de las comunidades. Aguardamos con impaciencia dar la bienvenida a estas aldeas que son la viva imagen del papel que desempeña el turismo rural como fuerza transformadora en aras del bien»

Así, junto a Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) compiten Maimará (Jujuy), San Javier y Yacanto (Córdoba), Villa Elisa (Entre Ríos), Seclantás (Salta), Saldungaray (Buenos Aires), Famatina (La Rioja), Uspallata (Mendoza) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes).

Para calificar, un Consejo Asesor externo compuesto por expertos mundiales evaluó las candidaturas con ciertos criterios fundamentales: Recursos culturales y naturales, Promoción y conservación de los recursos culturales, Sostenibilidad económica, Sostenibilidad social, Sostenibilidad medioambiental, Desarrollo turístico e integración de la cadena de valor, Gobernanza y priorización del turismo, Infraestructura y conectividad, Salud, seguridad y protección.