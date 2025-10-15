Virginia Gallardo indicó que había 56 millones de pobres en Argentina

En las \u00faltimas horas,\u00a0Virginia Gallardo\u00a0ha sido el blanco perfecto de variadas cr\u00edticas en redes sociales, debido a sus declaraciones en diferentes medios donde, entre otras cosas,\u00a0se\u00f1al\u00f3 que antes de que Javier Milei llegara al poder\u00a0hab\u00eda 56 millones de pobres en la Argentina.\r\n\r\nComo era de esperarse, los internautas burlaron a la candidata a diputada nacional por la provincia de Corrientes, mientras que otros reflexionaron sobre si realmente entiende el rol que puede llegar a ocupar en caso de ser electa.\r\n\r\nAnte las repercusiones por su equivocaci\u00f3n, la exvedette sali\u00f3 al cruce de sus detractores y se defendi\u00f3:\u00a0"Mientras algunos r\u00eden por un error, yo lloro por una realidad. Gracias por hacer viral mi mensaje. Dios es sabio... vence el mal con el bien", comenz\u00f3 indicando, dando a entender que las cr\u00edticas fueron funcionales a su deseo de llegar a la gente.\r\n\r\n"No sean tan obvios, eruditos. Ojal\u00e1 enfocaran su energ\u00eda en lo importante... la pobreza de nuestro pa\u00eds", a\u00f1adi\u00f3.\r\n\r\nY aclar\u00f3: "Hablaba de PORCENTAJES. Perd\u00f3n de nuevo al no darme cuenta. Gracias @radiosudamericana por la oportunidad y por supuesto a sus conductores Daniel Toledo y Laura Tribbia que aprecio y respeto hace tantos a\u00f1os", cerr\u00f3.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n