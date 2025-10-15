Virginia Gallardo indicó que había 56 millones de pobres en Argentina

En las últimas horas, Virginia Gallardo ha sido el blanco perfecto de variadas críticas en redes sociales, debido a sus declaraciones en diferentes medios donde, entre otras cosas, señaló que antes de que Javier Milei llegara al poder había 56 millones de pobres en la Argentina.

Como era de esperarse, los internautas burlaron a la candidata a diputada nacional por la provincia de Corrientes, mientras que otros reflexionaron sobre si realmente entiende el rol que puede llegar a ocupar en caso de ser electa.

Ante las repercusiones por su equivocación, la exvedette salió al cruce de sus detractores y se defendió: «Mientras algunos ríen por un error, yo lloro por una realidad. Gracias por hacer viral mi mensaje. Dios es sabio… vence el mal con el bien» , comenzó indicando, dando a entender que las críticas fueron funcionales a su deseo de llegar a la gente. , comenzó indicando, dando a entender que las críticas fueron funcionales a su deseo de llegar a la gente.

«No sean tan obvios, eruditos. Ojalá enfocaran su energía en lo importante… la pobreza de nuestro país», añadió.