Chaco: buscan a una joven desaparecida y hallaron su moto quemada

La Policía del Chaco desplegó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Gabriela Arací Barrios, una joven de 20 años que desapareció en la localidad de Avia Terai. Según denunció su madre, Natalia Vanesa Barrios, la joven se ausentó de su domicilio ubicado en el barrio 108 Viviendas alrededor de la 1 de la madrugada del domingo y hasta el momento no regresó.

Cuando fue vista por última vez, Gabriela vestía pantalón corto de jean con colores blanco y azul, remera negra, buzo gris claro con capucha y zapatillas negras. Es de contextura delgada, 1,65 metros de estatura, tez blanca, ojos marrones claro y cabello colorado y lacio. Además, posee un piercing en la nariz, un lunar en la pierna derecha y una uña desprendida en una mano, destaca el parte policial.

Tras la denuncia, la Comisaría de Avia Terai activó el protocolo de búsqueda de persona, bajo la supervisión de la Dirección Zona Interior Sáenz Peña. En las primeras horas del lunes, el personal policial informó el hallazgo de una motocicleta Corven Energy que pertenecía a la joven, completamente quemada, en el terreno de una vivienda abandonada ubicada en calle 5 entre 14 y 16 del barrio Sur. En el mismo lugar se encontraron dos medias oscuras de distintos pares.

En el marco de la investigación, la Policía condujo a declarar a B.J.S. (33 años), señalado como la persona que fue vista por última vez con la joven, junto a E.A.R. (35), D.A.U. (39), S.T.U.R. y M.N.M. (31). Todos permanecen en sede policial mientras se toman declaraciones testimoniales y se realizan peritajes. Intervienen en el caso la División Criminalística, Infantería y División Investigaciones de Sáenz Peña, bajo la coordinación del fiscal en turno.

Fuente: Norte