Internacionales

Los terroristas de Hamas liberaron a los 20 rehenes israelíes vivos tras más de dos años secuestrados en Gaza

El acuerdo de paz fue impulsado por Trump, que llegó a Israel para reunirse con Netanyahu. Los sobrevivientes están siendo evaluados por los médicos.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 13/10/2025
0 52 Menos de un minuto

El grupo terrorista Hamas liberó a los 20 rehenes que mantuvo secuestrados más de dos años en Gaza, entre ellos tres argentinos. El Ministerio de Exteriores de Israel anunció en su cuenta de X: «Bienvenidos a casa».

El ministerio envió un mensaje similar previamente, con motivo de la liberación de un primer grupo de siete rehenes. Los veinte fueron secuestrados por Hamas durante su ataque en Israel el 7 de octubre de 2023.

El acuerdo de paz fue impulsado por Donald Trump, que llegó a Israel para reunirse con el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu. Los sobrevivientes son revisados por los médicos.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 13/10/2025
0 52 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Israel y Hamas acordaron una tregua luego de dos años de guerra

09/10/2025

El Nobel de Literatura 2025 fue otorgado al autor húngaro László Krasznahorkai

09/10/2025

Reino Unido reconocerá al Estado de Palestina y envía una claro mensaje a Israel y a Estados Unidos

22/09/2025

Murió Robert Redford, una de las máximas estrellas de la historia del cine

16/09/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba