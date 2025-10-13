Los terroristas de Hamas liberaron a los 20 rehenes israelíes vivos tras más de dos años secuestrados en Gaza

El grupo terrorista Hamas liberó a los 20 rehenes que mantuvo secuestrados más de dos años en Gaza, entre ellos tres argentinos. El Ministerio de Exteriores de Israel anunció en su cuenta de X: «Bienvenidos a casa».

El ministerio envió un mensaje similar previamente, con motivo de la liberación de un primer grupo de siete rehenes. Los veinte fueron secuestrados por Hamas durante su ataque en Israel el 7 de octubre de 2023.

El acuerdo de paz fue impulsado por Donald Trump, que llegó a Israel para reunirse con el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu. Los sobrevivientes son revisados por los médicos.