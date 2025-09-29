Marcelo Gallardo le pidió «disculpas» a los hinchas de River: «Lejos estoy de claudicar»

River cayó este domingo ante Deportivo Riestra por la décima fecha del Torneo Clausura 2025, para sumar la cuarta derrota consecutiva y ratificar el mal momento tras la eliminación de la Copa Libertadores, por lo que tras el partido, el entrenador Marcelo Gallardo se mostró autocrítico y hasta se disculpó con los hinchas.

No fue una jornada más para el «Millonario», ya que con el envión de bronca por la salida en cuartos de final del certamen continental, luego de la derrota con Riestra, el Monumental despidió al equipo entre silbidos.

«Primero quiero pedirles disculpas a los hinchas. Yo soy muy agradecido del cariño de la gente. No les pude dar ese equipo que los representé» , sostuvo el «Muñeco» en el inicio de la conferencia de prensa. «Hay que hacerse cargo del momento, ser resiliente y esperar reacciones», expresó. , sostuvo el «Muñeco» en el inicio de la conferencia de prensa., expresó.

En esta línea, el DT aseguró estar «lejos de claudicar», y sentenció: «A veces lleva más tiempo. Hay que atravesar estos momentos. Estoy lejos de no tener esa fuerza que me caracteriza para devolverle ese cariño y apoyo con un equipo que lo represente. Estoy seguro que lo voy a hacer«.

«El fútbol me deja enseñanzas todo el tiempo. No me voy a detener y voy a seguir buscando. Lo que menos está en mi cabeza es claudicar. Voy a seguir intentando hasta que encontremos una forma con la que nos sintamos representados», insistió Gallardo.