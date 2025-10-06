Juegos Nacionales Evita 2025: Corrientes cerró su participación con excelente cosecha de medallas

La delegación correntina, coordinada por la Secretaría de Deportes en conjunto con la Dirección General de Educación Física, contó con el respaldo de una sólida inversión presupuestaria impulsada por la política deportiva del Gobernador Gustavo Valdés.

Este esfuerzo permitió que 375 personas, entre atletas y equipo técnico, vivieran una semana intensa de deportes y experiencias en «La Feliz», desde su llegada el lunes hasta el cierre del evento este sábado 4 de octubre, con el regreso en horas del mediodía.

Desde los primeros días, los atletas adaptados se destacaron con un significativo número de medallas, reflejando su espíritu competitivo y el arduo trabajo de sus profesores, según valoró el Secretario de Deportes, Jorge Terrile.

En los deportes convencionales, las preseas comenzaron a llegar el viernes, destacándose las medallas de oro obtenidas por Nathaniel Villalba Pannunzio y Aníbal Fernández en levantamiento olímpico de pesas.

En tanto, lograron medallas de plata: el equipo de bádminton en dobles mixto, el equipo de hockey masculino, la dupla de tenis de mesa femenino (Antonella Molina y Marlene Acuña), y Donini Máximo en levantamiento olímpico de pesas. En atletismo, se destacaron la posta 5×80 m (Martínez Alexander, Aquino Nahuel, Zaracho Juan, Medina Nelson y Ríos Nicolás) y Aquino Nahuel en la carrera de 200 m.

Por su parte, las medallas de bronce fueron para Lautaro González y Delfina Cardozo en levantamiento olímpico de pesas, Toscani Estéfano en lanzamiento de jabalina, Agostina Rodríguez en taekwondo, y los equipos de bádminton single, rugby seven, la dupla de beach vóley femenino y vóley masculino.

De esta manera, Corrientes cerró su participación en los Juegos Nacionales Evita 2025 con un balance positivo, lleno de orgullo y satisfacción, destacando el talento, la dedicación y el espíritu deportivo de sus atletas.

Cada deportista correntino demostró un compromiso excepcional, representando a la provincia con pasión y esfuerzo en cada competencia, consolidando a Corrientes como un referente en el deporte juvenil nacional.