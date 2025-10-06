Fiesta de la primavera de los Clubes de Adultos Mayores

Los Clubes de Adultos Mayores de la provincia celebrarán este martes 7 de octubre, de 15 a 18, la llegada de la primavera en la Casa Paraguaya, ubicada en Avenida Armenia 2927, en Capital.

Esta fiesta es organizada por el Área de Adultos Mayores, a cargo de Nelly Pintos, dependiente de la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social.

Será una tarde de fiesta, color y show para los presentes, con el fin de compartir una jornada agradable para nuestros adultos mayores y continuar forjando la camaradería entre los mismos.