Desde el lunes 13 de octubre, el Banco de Corrientes traslada su Centro Único de Pagos a la avenida Pomar

En un nuevo hito, la banca provincial inauguró este lunes 6 de octubre su nuevo CUP en un moderno edificio, pensado para brindar una atención ágil, cómoda y segura, con la calidad de siempre.

El Banco de Corrientes informa a sus clientes y a la comunidad en general que, a partir del lunes 13 de octubre, abrirá sus puertas el nuevo Centro Único de Pagos (CUP), emplazado en avenida Gregorio Pomar 851, luego de la inauguración oficial encabezada hoy por el gobernador Gustavo Valdés y la presidente del BanCo, Laura Sprovieri.

En este moderno edificio se realizarán todas las operaciones que hasta ahora se gestionaban en la sucursal ubicada en calle 9 de Julio 1463, ofreciendo un espacio diseñado especialmente para brindar una atención más ágil, cómoda y segura, con la calidad que caracteriza al Banco de Corrientes.

Con más de 1.100 metros cuadrados de superficie total, el nuevo Centro contará con una amplia recepción con cajeros automáticos integrados, un salón climatizado con capacidad para hasta 270 personas sentadas, y 18 puestos de atención, incluyendo boxes adaptados para personas con discapacidad.

Además, incorpora servicio de enfermería, sanitarios accesibles y espacios pensados para garantizar comodidad, seguridad y accesibilidad a todos los usuarios, en particular jubilados y pensionados. La operatoria del lugar incluye atención tanto de personas como de empresas.

Con este nuevo Centro Único de Pagos, el Banco de Corrientes continúa su compromiso de ofrecer un servicio eficiente y cercano, reafirmando su historia de 75 años creciendo junto a la comunidad correntina.