Lo atraparon en Mercedes con una moto robada en Buenos Aires

Según informó la Policía, el operativo se concretó, luego de que los efectivos notaran la circulación sin patente de una motocicleta Honda Tornado de 250 cc., al mando de un joven identificado como Roque Matías A., mencionaron fuentes oficiales.

Al solicitarle los papeles de la moto comenzaron los problemas del sujeto, ya que los datos alfanuméricos del vehículo no coincidían con los que estaban registrados en los papeles que llevaba consigo, que a simple vista parecían apócrifos, indicaron los voceros.

Posteriormente se pidió informes del vehículo a personal de la Dirección de Investigaciones Criminales de la capital provincial, que alertó que la moto presentaba un requerimiento judicial de la Justicia de la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, por haber sido robada recientemente.

El conductor quedó arrestado algunas horas por orden del fiscal Adrial Casarrubia y la moto fue secuestrada.