Se cumplen 19 años del asesinato de Ramoncito «Moná» González

Hoy se cumplen 19 años del crimen que conmocionó a la ciudad de Mercedes y a toda la provincia de Corrientes: el brutal asesinato de Ramoncito González, un niño de apenas 12 años. Como cada año, se realizan actividades para mantener viva su memoria y exigir justicia completa.

En diálogo con Cadena de Radios María Montiel, integrante del grupo de Madres y Abuelas por la Memoria de Ramoncito, expresó su preocupación por el olvido social que lentamente ha ido cubriendo el caso. “Los chicos de la catequesis del barrio Matadero, donde vivía Ramoncito, van a rezar el Rosario de los Niños para un Niño. Vamos a pedir por su descanso y porque no nos olvidemos lo que le ocurrió a un niño correntino en Mercedes”, señaló.

Montiel recordó que, aunque hay condenados por el hecho, aún persiste un manto de silencio sobre el autor intelectual del crimen. “No sabemos quién mandó a hacer ese crimen ni por qué. Hay un pacto de silencio muy fuerte. Cuando nos dimos cuenta de que la ciudad empezaba a olvidarse, decidimos armar un grupo para mantener viva la memoria”, dijo.

La agrupación que integra, conformada por madres, abuelas y vecinos, tiene como objetivo que el caso de Ramoncito sea recordado no solo cada 6 de octubre, sino también a lo largo del año, especialmente en las escuelas.

“Queremos que el 6 de octubre se recuerde en todas las escuelas de Corrientes, sobre todo en Mercedes. Que los chicos conozcan el caso y que los más pequeños sepan lo que ocurrió en su ciudad. No podemos permitir que se repita algo así. Por eso, nuestra lucha es por la memoria y la verdad”, concluyó Montiel.

Un caso que marcó a la provincia

Ramoncito fue secuestrado, torturado y asesinado en 2006. El crimen, que tuvo connotaciones rituales y satánicas, impactó profundamente a la sociedad correntina. Aunque varias personas fueron condenadas, la causa aún despierta preguntas sin respuesta sobre los responsables intelectuales y los motivos detrás de este acto atroz.

La lucha de las madres y abuelas por la memoria de Ramoncito busca que las nuevas generaciones conozcan su historia, y que la sociedad no naturalice el olvido frente a la violencia contra los niños.