Bestial agresión a policías tras una confusa intervención a un supuesto herido en la calle

El incidente se registró por calle Tres Sargentos, en el barrio Juan XXIII.

Personal de la Comisaría Séptima acudió al lugar tras un llamado del 911 e inicialmente encontró a un hombre tirado en la vereda que no reaccionaba, por lo que solicitaron asistencia médica. En colaboración, se hicieron presentes efectivos del Destacamento San Marcos y del GRIM II.

La situación se tornó violenta cuando familiares del hombre en el suelo se acercaron al lugar, comenzando a insultar al personal policial. El hombre que estaba dormido se levantó y se unió a sus parientes, momento en el que las agresiones escalaron de verbales a físicas, comenzando a arrojar piedras y escombros contra los uniformados y los vehículos oficiales.

Como consecuencia de los incidentes, un Suboficial Mayor sufrió un corte en la frente (región parietal) que requirió asistencia de urgencia en el CAPS N° 3 y posterior traslado al Hospital Escuela, donde le realizaron cuatro (4) puntos de sutura.

El móvil de la Comisaría Jurisdiccional sufrió destrozos en la luneta trasera y la tapa de la cajuela.

El móvil del GRIM II reportó daños en el capot, una puerta y la mica trasera lado izquierdo.

El personal interviniente logró la aprehensión de cuatro (4) masculinos, todos con un extenso prontuario de antecedentes penales.

La Comisaría Séptima inició actuaciones judiciales de oficio por Atentado y Resistencia a la Autoridad, Daños a los Bienes del Estado y Lesiones, con conocimiento del Fiscal en turno, quien dispuso que los aprehendidos queden alojados en la dependencia para continuar con las diligencias de rigor.