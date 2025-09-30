Detectan 17 terneros trasladados de manera ilegal

En el control, el productor Mario C. exhibió una guía electrónica que amparaba 11 vacunos, pero los efectivos constataron un total de» 28 » animales, de los cuales 17 carecían de documentación y presentaban marcas y señales irregulares .

El camión fue trasladado al predio de la Sociedad Rural de Paso de los Libres, donde personal de Marcas y Señales corroboró las anomalías.

Por disposición del Fiscal Sotelo Facundo se inició causa judicial por supuesto abigeato. Se secuestraron los 17 animales excedentes y el camión jaula, en tanto el camionero como el supuesto «dueño de la vacas» se las verán complicados para justificar de dónde sacaron esos 17 terneros «recién» marcados .