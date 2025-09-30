Policiales

Detectan 17 terneros trasladados de manera ilegal

Una comisión policial de la Policía Rural y ecológica de Paso de los Libres al mando del Of. Ayte. Duarte Matías Alejandro, interceptó sobre Ruta Provincial N° 49 un camión jaula Mercedes Benz rojo, acompañado por una camioneta Toyota Hilux gris,ambos cargando hacienda.

En el control, el productor Mario C. exhibió una guía electrónica que amparaba 11 vacunos, pero los efectivos constataron un total de» 28 » animales, de los cuales 17 carecían de documentación y presentaban marcas y señales irregulares .

El camión fue trasladado al predio de la Sociedad Rural de Paso de los Libres, donde personal de Marcas y Señales corroboró las anomalías.

Por disposición del Fiscal Sotelo Facundo se inició causa judicial por supuesto abigeato. Se secuestraron los 17 animales excedentes y el camión jaula, en tanto el camionero como el supuesto «dueño de la vacas» se las verán complicados para justificar de dónde sacaron esos 17 terneros «recién»  marcados .

