Corrientes ya está en Mar del Plata para los Juegos Nacionales Evita 2025

default

La delegación correntina, integrada por 375 personas, llegó este lunes a “La Feliz” y, tras instalarse y completar las acreditaciones, se prepara para iniciar las competencias deportivas a partir de este martes.

 

 

Un año más, gracias al fuerte respaldo del Gobierno de la Provincia, Corrientes participa en los Juegos Deportivos Nacionales, un evento que reúne a unos 8600 jóvenes menores de 17 años de todo el país.

Mar del Plata dio la bienvenida a las delegaciones cargadas de sueños, quienes en la primera jornada realizaron las acreditaciones en el Centro de Educación Física N°1, acompañados por sus profesores y delegados.

Organizados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, los Juegos Evita comenzarán este martes y se extenderán hasta el sábado 4 de octubre.

Corrientes estará representada por 330 deportistas, tanto convencionales como adaptados, quienes competirán en 33 de las 36 disciplinas programadas.

Estos jóvenes clasificaron tras superar diversas etapas en los Juegos Correntinos 2025 y obtener el primer puesto en las finales provinciales.

