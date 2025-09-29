Comienza otro juicio contra el ex Intendente Caram por Usurpación de Autoridad y Desobediencia

El próximo 20 de octubre dará inicio en Mercedes un nuevo juicio oral contra el ex Intendente de la localidad, Diego Martín Caram, y el Presidente del Concejo Deliberante, Carlos Roberto Sánchez. La causa se centra en los delitos de Usurpación de Autoridad y Desobediencia a Órdenes de Autoridades.

El Tribunal de Juicio unipersonal estará a cargo del juez subrogante, doctor Martín José Vega, debido a que los jueces titulares se han excusado de intervenir en esta causa por haber participado previamente en una audiencia de medida de coerción en que se utilizaron elementos relacionados a los hechos de este caso.

El Hecho: Retoma Ilegítima del Cargo

La acusación, ejercida por el fiscal Adrián Aurelio Casarrubia , detalla que el hecho ocurrió el 1 de julio de 2024. Los acusados, Diego Martín Caram (defendido por el Dr. Juan Ignacio Karam) y Carlos Roberto Sánchez (defendido por el Dr. Pablo Andrés Fleitas), “concertaron acciones espurias” para que Caram retomara la función de Intendente, a pesar de estar suspendido por la Resolución N° 1510/24 del Concejo Deliberante de Mercedes.

Rol de Sánchez: El Presidente del Concejo Deliberante (Sánchez) presuntamente abusó de sus deberes y facultades al mandar a presentar una “nota” donde interpretaba, de forma abusiva, que el plazo de suspensión de Caram ya había vencido. Esta acción fue considerada una orden contraria a la Constitución Provincial y a la Carta Orgánica Municipal.

Rol de Caram: Siguiendo el plan, Caram se presentó en el Municipio a las 07:36 hs. de ese día, ingresó su camioneta en el estacionamiento reservado al “Intendente”, y asumió el cargo por “vías de hecho e imposición”, dando órdenes y realizando reuniones, desplazando a la Vice Intendente a cargo, Cdra. Juana Elba Gauto.

La fiscalía sostiene que ambos acusados desconocieron la Resolución N° 1510/24 que mantenía la suspensión de Caram hasta que cesaran las causales relacionadas a una causa judicial anterior (PXR N° 11.266/19).

Calificación Legal y Situación del Acusado

El Fiscal atribuye a Diego Martín Caram los delitos de Usurpación de Autoridad y Desobediencia a Órdenes de Autoridades en concurso ideal, en carácter de autor material.

A Carlos Roberto Sánchez se le imputan los delitos de Usurpación de Autoridad y Desobediencia a Órdenes de Autoridades en concurso ideal (como partícipe necesario), en concurso real con el delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos (como autor material).

Si bien en esta causa Caram está libre, el ex intendente permanece detenido debido cumpliendo prisión preventiva, por la causa en la que fuera condenado el 8 de mayo de 2024 a 7 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos; actualmente en trámite de Casación.