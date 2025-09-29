DESTACADO

Municipalidad de Mercedes: La máquina vendida fue recuperada en Buenos Aires

Recordemos que en el marco de la investigación detuvieron al Ex Secretario de Obras Públicas, "Nano" Gómez y el director, Mario Cazal.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 29/09/2025
Los procedimientos en el marco de la causa sobre sustracción de bienes de la Municipalidad de Mercedes en la Secretaría de Obras Públicas, ordenados por el juez de garantía de Mercedes a solicitud de la Unidad Fiscal a cargo del Fiscal, Casarrubia, dieron como resultado el hallazgo de una máquina con su respectivo motor en un proveedor de maquinaria de Quilmes Oeste, Buenos Aires.

De esta manera se logró el secuestro de los elementos la demora preventiva de su responsable y teléfonos celulares como documentos relacionados con la fecha del accionar ilícito de los funcionarios municipales investigados.

