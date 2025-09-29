Municipalidad de Mercedes: La máquina vendida fue recuperada en Buenos Aires

Los procedimientos en el marco de la causa sobre sustracción de bienes de la Municipalidad de Mercedes en la Secretaría de Obras Públicas, ordenados por el juez de garantía de Mercedes a solicitud de la Unidad Fiscal a cargo del Fiscal, Casarrubia, dieron como resultado el hallazgo de una máquina con su respectivo motor en un proveedor de maquinaria de Quilmes Oeste, Buenos Aires.

De esta manera se logró el secuestro de los elementos la demora preventiva de su responsable y teléfonos celulares como documentos relacionados con la fecha del accionar ilícito de los funcionarios municipales investigados.